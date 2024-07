Pers en publiek konden donderdag voor het eerst een blik werpen op de nieuwe livery van Red Bull Racing. Het team presenteerde op het circuit van Silverstone aan het einde van de middag de nieuwe kleurstelling van de bolide van Max Verstappen, met dank aan een ontwerp van een jonge Thaise fan. Die kwam voor het uiterlijk van dit weekend tot een lay-out, gebaseerd op een bolide uit 2015.

Geen filmpje zoals woensdag met de Nederlandse acteur Horace Cohen, maar een echte presentatie op het circuit. Aanwezigen konden met eigen ogen de met flink wat rode accenten opgedirkte RB20 aanschouwen. Het nieuwe uiterlijk is speciaal voor dit weekend ontworpen, de ‘graficus’ van dienst de Thai Chalaj Suvanish.

Hij werd onlangs winnaar van een ontwerpwedstrijd voor fans. Red Bull organiseert dergelijke competitie wel vaker. De Thai liet zich voor het ontwerp van dit weekend naar eigen zeggen inspireren door de camouflage-layout van Red Bull in 2015.

Daarmee verraste het team destijds de wereld tijdens de wintertesten voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Het was een livery die nooit in wedstrijden werd gebruikt; daardoor is het juist voor veel Formule 1-fans een van de meest iconische (en verrassende) livery’s van Red Bull aller tijden.

