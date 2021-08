Dan Ticktum verwacht niet dat hij nog de overstap zal maken naar de Formule 1. De Brit is om onduidelijke redenen uit het opleidingsteam van Williams gezet en moet nu nog maar hopen het Formule 2-seizoen af te kunnen ronden: “Het hangt van het geld af of ik dit seizoen doorga.”

Dinsdag maakte Williams bekend dat het vorige week al afscheid had genomen van ontwikkelingscoureur Dan Ticktum. De nummer vier in het Formule 2-kampioenschap is zonder genoemde reden uit het opleidingsteam gezet, wat hem niet onbekend is aangezien dat eerder al bij Red Bull gebeurde. De 22-jarige Brit is nu dan ook realistisch over zijn Formule 1-kansen.

“Ik zit nog steeds in de Formule 2”, laat Ticktum tijdens zijn Twitch-stream weten. “Het hangt ervan af wat de sponsors willen doen. Het hangt van het geld af of ik dit seizoen doorga. De realist in me zegt dat ik nu waarschijnlijk niet naar de Formule 1 zal gaan. Wat is dan nog het einddoel voor zo’n sponsor?”, vraagt de Brit zich af.

Hoewel Ticktum zijn Formule 1-droom dus al vaarwel lijkt te zeggen, wil hij nog niet opgeven. “Ik ben er zeker van dat ik wel ergens zal racen. Daar zal ik aan denken als het zover is. Ik hoop dat ik door kan gaan in de Formule 2. Dat is wat ik hoop. Als ik het Formule 2-seizoen sterk kan afsluiten, dan biedt dat mij meer kansen volgend jaar. Dat is hopelijk wat ik ga doen.”

Ticktum krijgt tijdens de stream enkele vragen van fans, waarop hij heel eerlijk antwoordt. “Het is politiek, het draait om geld. Ik had dat spelletje meer moeten spelen. Daar heb ik moeite mee. Ik worstel om normaal te zijn”, lacht hij. “Ik ben nogal een karakter… helaas”, aldus de zeer openhartige Ticktum.

