De Max Verstappen-tribunes zijn sinds 2016 een begrip in de Formule 1. Eind juni, tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, kleurt de Red Bull Ring alweer voor het tiende seizoen op rij oranje. Roger Hermans, directeur en eigenaar van het bedrijf achter Verstappen Travel, blikt terug op het ontstaan van het destijds unieke concept. “Zo groots als wij het hebben opgezet, doet niemand het.”

Op de tribune wordt niet alleen de passie voor Formule 1 en Max Verstappen beleden, het is ook een plek waar lief en leed gedeeld wordt. Zo zal Hermans het bijzondere verhaal over Dennis Lok bijvoorbeeld niet snel vergeten. Na elke Grand Prix-overwinning van Verstappen vereeuwigde de Drent die met een tatoeage op zijn rug.

Hermans: “Van het management moest ik deze fan, tussen honderdduizenden mensen op het circuit, eruit vissen. We stonden met trailers rondom het circuit en ik wist hoe hij eruitzag. Dat deelde ik in onze WhatsApp-groep. Een van onze werknemers zei: ‘Hij heeft hier net een shirtje gekocht’. Daar leidde ik uit af op welke camping hij verbleef. Ik ging er rondstruinen en vond hem.”

Wat Lok vervolgens vertelt, grijpt Hermans nog altijd aan. “Dennis leed aan suikerziekte en had een nier- en alvleeskliertransplantatie ondergaan. Hij putte moed uit Max en was dolblij dat hij in 2018 weer bij een Grand Prix kon zijn. Ik nam hem mee backstage, waar hij zijn idool ontmoette. Ik zou z’n rug nu wel eens willen zien”, knipoogt hij.

Lok zelf blikte eind 2019 al eens terug op deze ervaring. “Verstappen heeft met stift zijn handtekening op mijn schouder gezet. Twee dagen later heb ik die in de tattooshop over laten trekken.” Het bleef niet bij die ene ervaring, want sindsdien rijgt Verstappen de zeges aaneen en dus bleven de tattoo’s komen. “Zelfs als hij net als Schumacher 91 races wint, maakt me dat niks uit. Ik ga net zolang door tot ik helemaal vol zit”, aldus de Drentse fan destijds.

Orange Army

Waar Lok vol trots zijn ontblote bovenlijf toont, getekend in het zwart van de tattoo-inkt, kleuren de Max Verstappen-tribunes verder oranje. De oorsprong van deze tribunes gaat terug naar de zomer van 2016. Na het succesvolle debuutjaar van de Nederlander slaan het management van Verstappen en Red Bull, eigenaar van de Red Bull Ring, de handen ineen. Tijdens de GP Oostenrijk wordt een eigen plekje gecreëerd voor Verstappen-fans, een schare die al snel bekendstaat als de ‘Orange Army’.

“Na het eerste seizoen pakten we het professioneler aan. We huurden vaste tribunes af en wat begon met één tribune, groeide al snel naar drie. Het hoogtepunt was dat we daar met 25 duizend Nederlanders zaten. Die hadden allemaal via Verstappen.com geboekt”, vertelt Hermans.

De teller van Grands Prix met minstens één Verstappen-tribune staat tegenwoordig op vier (Oostenrijk, België, Hongarije en Nederland). “We waren uniek, maar al snel kopieerden andere coureurs ons concept. Maar zo groots als wij het hebben opgezet, zoals wij het doen, doet geen enkele coureur het”, stelt Hermans.

