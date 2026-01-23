Hordes Ferrari-fans – beter bekend als de tifosi – hebben zich vrijdagochtend verzameld rond Fiorano, het testcircuit van Ferrari in Maranello. De Italiaanse renstal presenteert later vandaag de nieuwe SF-26, de F1-bolide voor het aankomende seizoen. Naar verwachting zullen coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc direct hun eerste meters maken. De verwachtingen zijn hooggespannen; na een weinig indrukwekkend seizoen moet de SF-26 voor een ommekeer zorgen.

Bij de Italiaanse autosportfans stroomt Ferrari door de aderen, zo bleek ook vrijdag weer. Meerdere tifosi verzamelden zich al vroeg in de ochtend langs het Fiorano-testcircuit, in de hoop een glimp op te vangen van de nieuwe SF-26 én van coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Ferrari organiseert vrijdag een zogeheten season launch en trekt daarbij voor het eerst het doek van de kersverse bolide. Volgens de laatste geruchten kiest de Scuderia voor een radicaal nieuw ontwerp.

LEES OOK: ‘2026 is de laatste strohalm voor a bij Ferrari’ | Formule 1 Paddockpraat

Gezien de resultaten van 2025 is dat geen verrassing. Ferrari kwam vorig jaar niet verder dan de vierde plaats in het kampioenschap. Stercoureur Lewis Hamilton – die zijn debuut maakte in het rood – slaagde er bovendien niet in een podiumplaats te pakken. Hij worstelde vaak met de besturing van de auto en wist onvoldoende aansluiting te vinden bij zijn jongere teamgenoot. De Britse vedette maakte in de tweede seizoenshelft een zichtbaar verslagen indruk en vestigde zijn hoop al vroeg op 2026 en de nieuwe reglementen. Zodoende rust er veel druk op de SF-26; de tifosi langs de baan in Maranello hopen vurig op een competitieve bolide.

Bekijk de onthulling van de SF-26 hieronder:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.