Vriend en vijand verbaasde zich tijdens de GP van Italië over het uitblijven van teamorders bij McLaren. Een op papier vrijwel zekere zege ging hierdoor naar het team van Ferrari. “Ik verbaas me hier echt over. In de kampioenschappen waar ik aan deelnam, waren hier hele duidelijke afspraken over”, aldus coureur Nicky Catsburg.

“Norris en McLaren hebben een kans om Max Verstappen aan te vallen in het kampioenschap en dan moet je daar voor de volle honderd procent voor gaan. Om dan op deze manier zulke kostbare punten weg te gooien… Wat als je deze nu net tekortkomt aan het einde van het seizoen?”, aldus Catsburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Volgens de Nederlande coureur moet je hier voorafgaand aan het seizoen duidelijke afspraken over maken. “Je gaat na een aantal races kijken wie er beter voorstaat, en dan rijdt de ene coureur voor de ander. Het is gewoon niet anders. Die jongens worden betaald om voor McLaren te rijden en je hebt gewoon te luisteren.”

Voor Oscar Piastri maakt dit volgens de coureur die uitkomt in het IMSA-kampioenschap ook niet heel veel uit. “Hij kan nog steeds laten zien dat hij het heel goed doet en dat hij wellicht sneller is dan Norris. Maar dat hij dan wel die positie aan hem geeft omdat hij in het belang van het team denkt en aan het winnen van het kampioenschap.”

Afgedwongen in contract?

Er wordt gefluisterd dat Mark Webber de drijfveer achter dit alles is. De voormalig F1-coureur en manager van Piastri heeft lange tijd de tweede viool gespeeld bij Red Bull en wil zijn pupil hier wellicht voor behoeden. “Het zou kunnen dat daar nog wat oud zeer zit bij Webber en dat hij in het contract heeft afgedwongen dat zo’n situatie niet weer gaat gebeuren”, besluit Catsburg.

Beluister de hele podcast hier op de onze website of via Spotify of Apple Podcasts.



