Komend weekend wordt dan eindelijk het Formule 1-seizoen weer in gang getrokken. Na de minibreak van vier weken, reist het circus af naar Bakoe, waar zondag 30 april de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat.

De laatste editie van de Grand Prix van Azerbeidzjan werd een prooi voor Max Verstappen. De Nederlander had vorig jaar op de finish van het Baku City Circuit een marge van twintig seconden op de nummer twee Sergio Pérez, terwijl George Russell derde werd.

Officieel: Formule 1 past format sprintraceweekends aan

Nieuw format

De Grand Prix van Azerbeidzjan kon dit jaar weleens een heel bijzondere worden: voor het eerst wordt er aan de oevers van de Kaspische Zee een sprintraceweekend verreden en dat krijgt vanaf dit weekend een nieuwe opzet. Alle voorgaande sprintraces hadden een vast stramien met een vrije training en kwalificatie op vrijdag, een tweede training en sprintrace op zaterdag en vervolgens de Grand Prix op zondag. De teams zijn niet erg gelukkig met die indeling en vanaf Bakoe krijgen beide races een eigen kwalificatie. Dat heeft geen invloed op de starttijden, het schema ziet er als volgt uit:

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan (Nederlandse tijden)

Vrijdag 28 april

11:30 – 12:30 uur: Eerste vrije training

15:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 29 april

10:30 uur: Kwalificatie sprintrace

15:30 uur: Sprintrace

Zondag 30 april

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

