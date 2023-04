Komend weekend wordt dan eindelijk het Formule 1-seizoen weer in gang getrokken. Na de minibreak van vier weken, reist het circus af naar Bakoe, waar zondag 30 april de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat.

De laatste editie van de Grand Prix van Azerbeidzjan werd een prooi voor Max Verstappen. De Nederlander had vorig jaar op de finish van het Baku City Circuit een marge van twintig seconden op de nummer twee Sergio Pérez, terwijl George Russell derde werd.

Nieuw format?

De Grand Prix van Azerbeidzjan kon dit jaar weleens een heel bijzondere worden: voor het eerst wordt er aan de oevers van de Kaspische Zee een sprintraceweekend verreden. Hoe dat er precies gaat uitzien is nog even de vraag. Alle voorgaande sprintraces hadden een vast stramien met een vrije training en kwalificatie op vrijdag, een tweede training en sprintrace op zaterdag en vervolgens de Grand Prix op zondag. De teams zijn niet erg gelukkig met die indeling en deze week wordt er dan ook gestemd over een voorstel om beide races een eigen kwalificatie te geven. Dat zou geen invloed op de starttijden moeten hebben, het voorlopige het schema ziet er als volgt uit:

Tijdschema Grand Prix van Azerbeidzjan (Nederlandse tijden)

Vrijdag 28 april

11:30 uur: Eerste vrije training

15:00 uur: Kwalificatie

Zaterdag 29 april

11:30 uur: Tweede vrije training

15:30 uur: Sprintrace

Zondag 30 april

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan