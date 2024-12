Het Formule 1-seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit. Dit Grand Prix weekend is voor de Nederlandse kijker gunstiger dan de weekenden hiervoor. De sessies vinden namelijk plaats in de late ochtend en middag. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Abu Dhabi zodat je geen moment hoeft te missen!

Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi is sinds 2009 een vaste waarde op de Formule 1-kalender en staat bekend als het decor voor de seizoensfinale. Het circuit heeft een lengte van 5,281 kilometer en bestaat uit 16 bochten, waaronder enkele uitdagende chicanes en lange rechte stukken waar de coureurs hun snelheid maximaal benutten. Het circuit kreeg in 2021 een redesign, waarbij enkele bochten werden aangepast om meer inhaalmogelijkheden te creëren. Het ronderecord staat sinds 2021 op naam van Max Verstappen, met een tijd van 1:26.103.

Hoe laat begint de Dutch GP van Abu Dhabi 2024?

Vrijdag 6 december

10:30 – 11:30 uur 1e vrije training

14:00 – 15:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 7 december

11:30 – 12:30 uur 3e vrije training

15:00 – 16:00 uur kwalificatie

Zondag 8 december

14:00 – 16:00 uur race

