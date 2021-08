Na een welverdiende zomervakantie keren de twintig Formule 1-coureurs weer terug voor de tweede seizoenshelft. Decor van de eerste race is het Belgische Spa-Francorchamps, waar de weergoden nog wel eens een rol kunnen spelen.

De actie op Spa-Francorchamps begint op vrijdag met de twee vrije trainingen. Zaterdag krijgen de coureurs weer een uurtje de kans om hun auto perfect af te stellen voor de kwalificatie op het 7 kilometer lange circuit. Zondag gaat de race dan van start om 15:00 uur. Het weer zou dit weekend nog wel een rol kunnen spelen: vooralsnog lijkt het er namelijk op dat het een vooral fris en nat weekend zal worden, met grote kans op neerslag. Kortom, genoeg om naar uit te kijken dit raceweekend in België.

Vrijdag 27 augustus

VT1: 11:30 uur – 12:30 uur

VT2: 15:00 uur – 16:00 uur

Zaterdag 28 augustus

VT3: 12:00 uur – 13:00 uur

Kwalificatie: 15:00 uur – 16:00 uur

Zondag 29 augustus

Race: 15:00 uur

Bijprogramma

Naast de Formule 1 zijn ook de Formule 3, W-Series en de Porsche Supercup van de partij in de Ardennen. De Formule 3 heeft drie races, waarvan twee op zaterdag. De Porsches komen enkel op zondag in actie voor een race, wel is er op zaterdag nog een kwalificatie. De W-Series zal op zaterdag al haar enige race verrijden.

F3

Kwalificatie (vrijdag): 13:50 uur – 14:20 uur

Race 1 (zaterdag): 10:35 uur – 11:20 uur

Race 2 (zaterdag): 17:55 uur – 18:40 uur

Race 3 (zondag): 10:45 uur – 11:30 uur

Porsche Supercup

Kwalificatie (zaterdag): 13:55 uur – 14:25 uur

Race (zondag): 12:10 uur – 12:45 uur

W-Series

Kwalificatie (vrijdag): 16:30 uur – 17:00 uur

Race (zaterdag): 16:30 uur – 17:10 uur

