Het Formule 1-seizoen nadert de ontknoping. De twintig coureurs staan voor de laatste twee races van het seizoen, met een double-header van Brazilië naar Abu Dhabi. In Brazilië vindt bovendien de laatste sprintrace van het seizoen plaats.

Het Autódromo José Carlos Pace is geliefd bij fans en coureurs. Op het 4,309 kilometer lange circuit zullen de coureurs op zondag 71 ronden rijden, waarbij de kans op regen altijd aanwezig is vanwege het feit dat het circuit tussen meren ligt.

Het belooft een spannend weekend te worden, aangezien hier de derde en laatste sprintrace van het seizoen gehouden wordt. Dat betekent weer dat de teams één uur de tijd hebben om de perfect afstelling te vinden voor de kwalificatie, die vrijdag plaatsvindt. Op zaterdag wordt de sprintrace over een afstand van 100 kilometer verreden. De uitslag van die race bepaalt de startvolgorde voor de race op zondag.

Vorig jaar was er genoeg controverse rondom de Grand Prix van Brazilië. Lewis Hamilton werd uit het resultaat van de kwalificatie geschrapt omdat zijn DRS-vleugel wijder open kon dan toegestaan. Vervolgens kreeg Max Verstappen een boete van 50.000 euro voor het aanraken van die achtervleugel in het parc fermé. De spannende race, waarin de twee titelkandidaten volop in gevecht om de zege waren, werd in het voordeel van Hamilton beslist.