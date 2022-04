Het klassieke circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari is komend weekend het toneel voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Niet langer een invaller, vanaf dit jaar is de roemruchte baan in Imola een blijvertje op de kalender.

De organisatie beloofde al dat het een rood Ferrari-feest belooft te worden. Dat valt of staat uiteraard met de vorm van de Scuderia maar laat die nou de eerste weken van het seizoen uitstekend zijn. De eerste indicatie zal zijn op vrijdag. Om 13.30 uur wordt het weekend afgetrapt met VT1 waarna om 17.00 uur de kwalificatie volgt.

Daarin wordt de startvolgorde bepaald voor de spint op zaterdag, ook dit is een late lunch/vroeg diner: 16.30 uur gaan de lichten uit voor de 100 kilometer lange sprint. ’s Middags wordt er nog een uurtje getraind, VT2 begint om 12.30 uur.

De echte race is uiteraard op zondag: 15.00 uur wordt er gestart. Het overzicht:

Tijdschema

Vrijdag 22 april

13.30 uur – 14.30 uur 1e vrije training

17.00 uur – 18.00 uur Kwalificatie

Zaterdag 23 april

12.30 uur – 13.30 uur 2e vrije training

16.30 uur Sprintrace

Zondag 24 april

15.00 uur Race