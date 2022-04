Komend weekend staat de Grand Prix van Emilia Romagna in Italië op het programma. Op meerdere dagen worden buien verwacht, mogelijk ook met onweer en dat kan invloed hebben op zowel de kwalificatie (vrijdag) als de sprintkwalificatie en de race op zondag.

Vrijdag wordt waarschijnlijk de natste dag van het raceweekend. Er ligt dan een regengebied over de regio. Er valt mogelijk tussen de 10 en 20 millimeter neerslag. De kwalificatie vindt echter pas in de namiddag plaats en tegen die tijd zou de meeste regen het circuit al verlaten kunnen hebben. Dit is echter nog onzeker. De temperatuur ligt overdag rond 16 graden, maar als het hard regent kan dat tijdelijk iets lager zijn.

Overwegend droog

Zaterdag is de langdurige regen naar het oosten weggetrokken, maar een enkele bui is vooral in de middag en avond nog wel mogelijk. Overdag wordt het warmer met maximaal 20 graden en daarbij staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Foto: Pirelli (Zak Mauger / LAT Images)

Zondagochtend neemt vanuit dezelfde richting het risico op enkele buien opnieuw toe. Toch lijken de meeste buien langs de regio te trekken. De kans op een overwegend droge race is op dit moment ongeveer 30%. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en op die momenten stijgt de temperatuur naar een graad of 20. De wind komt dan nog steeds uit het zuiden, is zwak of matig van kracht en vormt verder geen spelbreker.