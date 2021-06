Tussen al het voetbalgeweld van het EK is er dit weekend ook ‘gewoon’ weer een Grand Prix, die van Frankrijk welteverstaan. Op het circuit van Paul Ricard voegen Lewis Hamilton en Max Verstappen een nieuw hoofdstuk toe aan hun strijd om de wereldtitel. Wanneer wordt er gereden, een overzicht.

Donderdag is mediadag en er wordt om 12.30 uur begonnen met de persconferenties. Om 13.10 uur vormen Max Verstappen en Lewis Hamilton een koppel, FORMULE 1 Magazine is daarbij en zal verslag doen via het liveblog.

Op vrijdag wordt er gereden om:

11.30 uur – 12.30 uur: Eerste Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur: Tweede Vrije Training

Het programma op zaterdag:

12.00 uur – 13.00 uur: Derde Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag:

13.20 uur – 13.50 uur: Drivers Parade

15.00 uur – 17.00 uur: Race

