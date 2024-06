De GP van Groot-Brittannië is de laatste Grand Prix van deze triple-header. Om je optimaal voor te bereiden op dit raceweekend, hebben we het volledige tijdschema voor je op een rijtje gezet. Bekijk hieronder het schema, inclusief alle tijden, zodat je precies weet wanneer je voor de buis moet zitten om niets te missen van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Vorig jaar wist Max Verstappen voor de tweede keer te winnen op het circuit van Silverstone. Lukt het hem om het succes van vorig jaar te evenaren? Concurrent Lewis Hamilton heeft al flink wat succes geboekt op het iconische circuit dat sinds 1950 op de F1-kalender staat. Samen met Michael Schumacher is de Brit recordhouder qua overwinningen in Silverstone. Beide coureurs stonden in Engeland acht keer op de hoogste trede van het podium.

Lees alles over de GP van Groot-Brittannië: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

In tegenstelling tot afgelopen weekend is er dit keer geen sprintrace. De Grand Prix van Groot-Brittannië volgt dus het traditionele format met drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race. In Engeland is het een uur vroeger dan bij ons, maar dit zijn de Nederlandse tijden waarop je klaar moet zitten:

Hoe laat start de GP van Engeland 2024?

Vrijdag 5 juli

13:30 – 14:30 uur 1e vrije training

17:00 – 18:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 6 juli

12:30 – 13:30 uur 3e vrije training

16:00 – 17:00 uur kwalificatie

Zondag 7 juli

16:00 – 18:00 uur race

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)