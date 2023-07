Het Formule 1-seizoen gaat deze week verder met de Grand Prix van Hongarije 2023. Vorig jaar won Max Verstappen de race. De Nederlander startte toen van de tiende plaats en bleef Lewis Hamilton en George Russell voor. Het wordt dit jaar tevens de rentree van Daniel Ricciardo, als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Hieronder lees je hoe laat de sessies beginnen: van vrije training tot en met de kwalificatie en de race.

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Vrijdag 21 juli

13.30-14.30 uur: Vrije training 1

17.00-18.00 uur: Vrije training 2

Zaterdag 22 juli

12.30-13.30 uur: Vrije training 3

16.00-17.00 uur: Kwalificatie

Zondag 23 juli

15.00 uur: Race

