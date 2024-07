De Grand Prix van Hongarije belooft weer een spectaculair raceweekend te worden. Na een week rust stappen de coureurs op vrijdag 19 juli weer in de auto. Hieronder vind je het volledige tijdschema van het raceweekend, zodat je geen moment hoeft te missen.

De Hungaroring, gelegen in Mogyoród nabij Boedapest, werd in 1986 geopend en was het eerste F1-circuit achter het IJzeren Gordijn. Dit technische, kronkelige circuit is 4,381 kilometer lang en heeft 14 bochten. Het wordt vaak vergeleken met Monaco vanwege de moeilijkheid om in te halen. Lewis Hamilton heeft hier met acht overwinningen het record in handen.

Lees alles over de GP van Hongarije: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

De strijd om het kampioenschap gaat verder. Na de overwinning van Lewis Hamilton in Groot-Brittannië, komt de top-5 dichterbij elkaar. De Grand Prix van Hongarije is de op één na laatste race voor de zomerstop. Wat kan Max Verstappen dit jaar doen tijdens de GP van Hongarije?

Hoe laat begint de GP van Hongarije 2024?

Vrijdag 19 juli

13:30 – 14:30 uur 1e vrije training

17:00 – 18:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 20 juli

12:30 – 13:30 uur 3e vrije training

16:00 – 17:00 uur kwalificatie

Zondag 21 juli

15:00 – 17:00 uur race

