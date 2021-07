Na een mislukte race in Silverstone zint Max Verstappen op revanche in Hongarije. Het circuit in Boedapest zou Red Bull normaal gesproken goed gezind moeten zijn, een overzicht van hoelaat er ingeschakeld moet worden.

Op donderdag wordt er vanaf 12.30 uur gepraat door de coureurs. Het koppel Lando Norris en Max Verstappen zal om 15.10 uur plaatsnemen achter de microfoon gevolgd door Valtteri Bottas en Lewis Hamilton om 15.30 uur.

Op vrijdag 30 juli wordt er gereden om:

11.30 uur – 12.30 uur Eerste Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur Tweede Vrije Training

Het programma op zaterdag 31 juli:

12.00 uur – 13.00 uur Derde Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur Kwalificatie



Zondag 1 augustus:

15.00 uur: Race

BSR Agency