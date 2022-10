Na het spektakelstuk in Singapore, reist het Formule 1-circus af naar het land van de reizende zon, waar in Suzuka voor het eerst in drie jaar de Grand Prix van Japan wordt verreden, Kan Max Verstappen op het old school circuit zijn tweede wereldtitel veiligstellen?

Net als Singapore ontbrak de Japanse GP de afgelopen jaren vanwege de coronapandemie op de F1-kalender. Dit jaar wordt het weer genieten op de Suzuka International Racing Course, het 5,807 kilometer lange circuit dat zijn zestigjarige jubileum viert. Onder andere Sebastian Vettel beschouwt het technische asfaltlint als een van de mooiste circuits op de kalender, terwijl ook Mercedes er goede herinneringen aan heeft. De zes laatste edities van de race werden gewonnen door de stal uit Brackley.

Valtteri Bottas won de laatste GP van Japan. (Motorsport Images)

Max Verstappen maakt zondag voor het eerst echt serieus kans op het prolongeren van zijn wereldtitel. De Nederlander moet acht punten meer halen dan zijn naaste rivaal Charles Leclerc; een overwinning en de snelste ronde volstaan dus voor de Nederlander.

Vroege vogels

Wie alle actie wil volgen zal de wekker moeten zetten. De sessies beginnen door het tijdsverschil van zeven uur vroeg in de ochtend. Zo beginnen de eerste en derde vrije training al om 05:00 uur, terwijl de race op zondag om 07:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De tweede vrije training duurt dit keer een half uurtje langer voor een bandentest van Pirelli.

Voor FORMULE 1 Magazine zijn André Venema en Daan de Geus in Japan. Op vrijdag skypen we in de podcast Paddockpraat met ze over de laatste stand van zaken. In ons liveblog zijn alle sessies te volgen, van de eerste training tot en met de race op zondag. Maandag na de race geeft columnist Jacques Villeneuve zoals altijd zijn visie op het weekend en die ochtend nemen we natuurlijk ook een nieuwe Paddockpraat op.

Tijdschema Grand Prix van Japan (Nederlandse tijden)

Vrijdag 7 oktober

Eerste vrije training: 05:00 – 06:00 uur

Tweede vrije training: 08:00 – 09:30 uur

Zaterdag 8 oktober

Derde vrije training: 05:00 – 06:00 uur

Kwalificatie: 08:00 – 09:00 uur

Zondag 9 oktober

Race: 07:00 uur

SUZUKA, JAPAN – OCTOBER 10: Track during the Japanese GP at Suzuka on October 10, 2019 in Suzuka, Japan. (Photo by Glenn Dunbar / LAT Images)