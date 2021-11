Na een weekje rust na de spannende Grand Prix van de Verenigde Staten beginnen de teams en coureurs deze week weer aan een triple-header. Eerste station: Mexico.

Net als de Grand Prix van de Verenigde Staten sloeg de Formule 1 Mexico ook in 2020 over vanwege de coronacrisis. Het Autódromo Hermanos Rodríguez keert dit jaar echter terug op de kalender dankzij de versoepelingen en dus mogen de coureurs weer 71 ronden rijden op het 4,3 kilometer lange circuit in Mexico.

Het circuit biedt verschillende uitdagingen. Zo ligt het circuit op ruim twee kilometer hoogte, kent het een lang recht stuk bij start/finish en slingeren de coureurs door de bochten van sector 2 naar het langzamere stadiongedeelte, waar de Mexicaanse fans dit weekend weer aanwezig zullen zijn om hun thuisheld Sergio Pérez aan te moedigen. Het circuit is de laatste jaren bestempeld als Red Bull-circuit, al staat de laatste zege in 2019 op naam van Lewis Hamilton. Max Verstappen won de edities van 2017 en 2018.

Door het tijdsverschil met Mexico ziet het tijdschema voor de Nederlandse fans er opnieuw wat anders uit dan gewend. De vrije trainingen beginnen pas rond het avonduur, al is de kwalificatie met een starttijd van 21:00 uur nog altijd een stuk eerder dan die in de Verenigde Staten, waar die pas om 23:00 uur Nederlandse tijd begon. Het hoofdgerecht op zondag begint om 20:00 uur.

Tijdschema GP Mexico (Nederlandse tijd):

Vrijdag 5 november

Vrije Training 1: 18:30 uur – 19:30 uur

Vrije Training 2: 22:00 uur – 23:00 uur

Zaterdag 6 november

Vrije Training 3: 18:00 uur – 19:00 uur

Kwalificatie: 21:00 uur – 22:00 uur

Zondag 7 november

Race: 20:00 uur – 22:00 uur