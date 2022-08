Met de Grand Prix van België achter de rug trekt de Formule 1 deze week weer naar Nederland voor de race in Zandvoort. Waar op Spa-Francorchamps de sessies soms wat aan de late kant begonnen, kunnen de fans op Zandvoort vroegere starttijden verwachten.

De Grand Prix van Zandvoort keerde vorig jaar terug op de Formule 1-kalender, nadat deze oorspronkelijk in 2020 had moeten plaatsvinden maar vanwege het coronavirus een jaar uitgesteld werd. Het was voor het massaal aanwezige oranjepubliek een race om van te genieten, met een dominante vertoning van Max Verstappen die zich tot winnaar kroonde.

Inhalen was nog wel een knelpunt op het duinencircuit en daar heeft de FIA van geleerd. Dit seizoen kunnen de coureurs namelijk al in de Arie Luyendykbocht, de kombocht voor het opkomen van start/finish, de DRS openen. Dat zal in eerste instantie in de eerste vrije training getest worden, waarna de FIA op basis van feedback en omwille van de veiligheid een besluit kan nemen voor de rest van het raceweekend.

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Vrijdag 2 september

Vrije Training 1: 12:30 uur – 13:30 uur

Vrije Training 2: 16:00 uur – 17:00 uur

Zaterdag 3 september

Vrije Training 3: 12:00 uur – 13:00 uur

Kwalificatie: 15:00 uur – 16:00 uur

Zondag 4 september

Race: 15:00 uur