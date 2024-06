We reizen af naar de Oostenrijkse Red Bull Ring en maken ons klaar voor race nummer twee in deze triple-header. Bekijk hieronder hoe laat alle sessies van start gaan tijdens de GP van Oostenrijk 2024.

Vorig jaar won Max Verstappen voor de vierde keer de GP van Oostenrijk. De Nederlander heeft inmiddels vijf overwinningen op de Red Bull Ring behaald (inclusief de GP van Stiermarken 2021) en is daarmee de coureur met de meeste zeges op dit circuit. Zal hij dit jaar opnieuw de overwinning pakken? Of zal Lando Norris zijn tweede overwinning behalen?

De Grand Prix van Oostenrijk is ook het derde weekend op de kalender met een sprintrace. In het nieuwe format zijn de sessies iets aangepast. De coureurs hebben dus maar één vrije training voordat de wedstrijd losbarst. De vrijdag sluiten we af met de sprint kwalificatie, voorheen was dit de kwalificatie voor de race. Bekijk de volledige planning (inclusief tijden) van het raceweekend hieronder.

Hoe laat begint de GP van Oostenrijk 2024?

Vrijdag 28 juni

12:30 – 13:30 uur 1e vrije training

16:30 – 17:14 uur sprint kwalificatie

Zaterdag 29 juni

12:00 – 13:00 uur sprint

16:00 – 17:00 uur kwalificatie

Zondag 30 juni

15:00 – 17:00 uur race

