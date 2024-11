De Grand Prix van Qatar keert in 2024 terug op het Losail International Circuit, gelegen midden in de woestijn. Het moderne circuit, dat in 2021 voor het eerst deel uitmaakte van de Formule 1-kalender, staat bekend om zijn lange rechte stukken en uitdagende bochtencombinaties. Voor fans in Nederland spelen de sessies zich af in de namiddag en avonduren. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Qatar zodat je geen moment hoeft te missen!

De Grand Prix van Qatar 2024 maakt gebruik van het sprintformat, wat betekent dat fans zich kunnen verheugen op een extra spannende zaterdag. Na een normale trainingssessie is het tijd voor de sprintkwalificatie op vrijdag, die de startopstelling voor de sprintrace op zaterdag bepaalt. Op zaterdag is het tijd om te racen. De coureurs maken zich eerst klaar voor de korte race om zo wat extra punten te behalen voor het kampioenschap. Vervolgens strijden de coureurs in de normale kwalificatie sessie om pole-position voor de race op zondag.

Lees alles over de GP van Qatar: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Qatar 2024?

Vrijdag 29 november

14:30 – 15:30 uur 1e vrije training

18:30 – 19:14 uur Sprint kwalificatie

Zaterdag 30 november

14:00 – 15:00 uur sprint

18:00 – 19:00 uur kwalificatie

Zondag 1 december

18:00 – 20:00 uur race

