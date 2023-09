Na de fraaie race in Japan is Qatar in het weekend van 6 tot en met 8 oktober het decor voor volgende Formule 1 Grand Prix. Max Verstappen kan in het oliestaatje zijn derde wereldtitel veiligstellen. Er is zowel een sprintrace als een reguliere race. Bij deze het tijdschema van de GP Qatar (met Nederlandse aanvangstijden).

Tijdschema GP Qatar

Vrijdag 6 oktober

Eerste vrije training: 15.30-16.30 uur

Kwalificatie: 19.00-20.00 uur

Zaterdag 7 oktober

Sprintkwalificatie: 15.00-16.00 uur

Sprintrace: 19.30-20.30 uur

Zondag 8 oktober

Race: 19.00 uur

