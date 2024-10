De Formule 1 keert dit weekend terug naar het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo, ook wel bekend als Interlagos. Dit weekend staat in het teken van het sprintrace-format, wat betekent dat er vanaf vrijdag meteen wordt gestreden in de kwalificatie voor de sprintrace. Hieronder vind je het volledige tijdschema, zodat je geen moment van de Grand Prix van São Paulo hoeft te missen.

Het historische circuit van Interlagos staat bekend om zijn technische bochtencombinaties en de hoogteverschillen en scherpe bochten, zoals de Senna S en de Curva do Sol. Met een lengte van 4,309 kilometer biedt het Autódromo José Carlos Pace 15 bochten. Het ronderecord staat op naam van Valtteri Bottas met een tijd van 1:10.540.

Lees hier alles over de GP van São Paulo: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Voor fans in Nederland betekent dit dat ze vanwege het tijdsverschil later in de avond kunnen inschakelen. De actie begint vrijdag met een vrije training gevolgd door de kwalificatie om de startopstelling voor de sprint te bepalen. Op zaterdag krijgen we een dubbele dosis spanning met de sprintrace en de kwalificatie voor de race op zondag. De week wordt zondag afgesloten met de hoofdrace, waar Max Verstappen opnieuw alles in de strijd moet gooien om Lando Norris achter zich te houden in het kampioenschap.

Hoe laat begint de GP van São Paulo 2024 in Brazilië?

Vrijdag 1 november

15:30 – 16:30 uur 1e vrije training

19:30 – 20:14 uur sprint kwalificatie

Zaterdag 2 november

15:00 – 16:00 uur sprint

19:00 – 20:00 uur kwalificatie

Zondag 3 november

18:00 – 20:00 uur race

