We moeten nog heel even wachten, maar op zondag 17 september staat op het Marina Bay Street Circuit weer de Grand Prix van Singapore op het programma. Het is één van de weinige F1-circuits waar Max Verstappen nog nooit heeft gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing won inmiddels tien races op rij, een record. Kan hij zijn unieke serie op het stratencircuit van Singapore verlengen? Zie hieronder alvast het complete tijdschema van de GP Singapore 2023 met de starttijden van alle sessies.

Tijdschema GP Singapore

Vrijdag 15 september

11.30 – 12.30: Eerste vrije training

15.00 – 16.00: Tweede vrije training

Zaterdag 16 september:

11.30 – 12.30: Derde vrije training

15.00 – 16.00: Kwalificatie

Zondag 17 september:

14.00 – 16.00: Race

Zie hier voor alle informatie over de GP van Singapore

