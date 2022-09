Na twee jaar afwezigheid keert de Grand Prix van Singapore deze week weer terug. Door het tijdsverschil met Singapore, bekend als de eerste nachtrace van de Formule 1, beginnen sommige sessies eerder dan gebruikelijk voor de Europese fan.

Twee jaar lang ontbrak de Grand Prix van Singapore van de Formule 1-kalender vanwege de coronapandemie. Het stratencircuit, in 2008 geïntroduceerd als de eerste nachtrace van de Formule 1, telt 5,067 kilometer en wordt door de coureurs gezien als de meest fysieke race van het seizoen. De Grand Prix telt 61 ronden en met normaliter hoge temperaturen verliezen de coureurs veel vocht. Bovendien bereikt de race regelmatig de grens van twee uur, het maximum voor een Formule 1-race.

In 2019 schreef Sebastian Vettel, toen nog rijdend voor Ferrari, de Grand Prix van Singapore op zijn naam. De viervoudig wereldkampioen tekende op die manier, samen met teamgenoot Charles Leclerc, voor een 1-2 voor Ferrari. Het was bovendien de laatste zege van Vettel in de Formule 1.

De sessies beginnen door het tijdsverschil van zes uur iets eerder dan gebruikelijk voor de Europese fan. Zo zijn de eerste en derde vrije training al om 12:00 uur terwijl de race op zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd begint.

Tijdschema GP Singapore:

SINGAPORE STREET CIRCUIT, SINGAPORE – SEPTEMBER 14: An aerial view of the floodlit circuit during the Singapore GP at Singapore Street Circuit on September 14, 2018 in Singapore Street Circuit, Singapore. (Photo by Sam Bloxham / LAT Images)