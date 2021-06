Terwijl Oostenrijk viert dat het voetbalteam voor het eerst in de geschiedenis de poulefase van het EK heeft overleefd, wordt er in Stiermarken een heel ander feestje gebouwd. Dit weekend staat de eerste van de twee Grands Prix op de Red Bull Ring op het programma. FORMULE 1 zet het tijdschema van de GP even op een rijtje:

De persconferentie van donderdag begint om 12:30. Om 14:45 is het Red Bull-duo, Max Verstappen en Sergio Pérez, als laatste aan de beurt. FORMULE 1 is aanwezig in Oostenrijk en vertelt de laatste nieuwtjes via onze liveblog. Op vrijdag mogen de coureurs zich vanaf 11:30 opmaken voor actie op de baan.

Zorg ervoor dat je het hele weekend om 15:00 in ieder geval klaar zit want dan staan op vrijdag, zaterdag en zondag in Stiermarken respectievelijk de tweede vrije training, de kwalificatie én de race op het programma. Allen zijn live te zien op Ziggo Sport.

Op vrijdag 25 juni wordt er gereden om:

11.30 uur – 12.30 uur: Eerste Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur: Tweede Vrije Training

Het programma op zaterdag 26 juni:

12.00 uur – 13.00 uur: Derde Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 27 juni:

15.00 uur – 17.00 uur: Race

