De eerste race is in aantocht: dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Bahrein 2024. Vanaf komende donderdag – een dag eerder dan in voorgaande jaren – zal blijken hoe de krachtsverhoudingen liggen bij de opening van het nieuwe Formule 1-seizoen.

Lees hier alles over de Grand Prix van Bahrein: achtergronden, historie en meer

Het is al weer de twintigste editie van de race op het Bahrain International Circuit. Mercedes-coureur Lewis Hamilton won er het vaakst: vijfmaal. Max Verstappen greep vorig jaar de overwinning. Het bleek de opmaat voor zijn derde wereldtitel. Let op: vanwege de ramadan is de race al op zaterdag en daardoor zijn alle sessies een dag eerder dan je gewend bent.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein 2024:

Donderdag 29 februari

12.30 – 13.30 uur: 1e vrije training

16.00 – 17.00 uur: 2e vrije training

Vrijdag 1 maart

13.30 – 14.30 uur: 3e vrije training

17.00 – 18.00 uur: kwalificatie

Zaterdag 2 maart

16.00 uur: race

