Het Formule 1-circus reist van Hongarije in één rechte lijn door naar de Ardennen, waar komende zondag op het circuit van Spa-Francorchamps alweer de Grand Prix van België op het programma staat. De race werd vorig jaar gewonnen door Max Verstappen. Als de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull zondag weer als eerste wordt afgevlagd, dan zou dat zijn achtste overwinning op rij betekenen. Er staat bovendien ook een sprintrace op het programma.

Hieronder zie je het complete tijdschema van de Grand Prix van België en hoe laat alle sessies beginnen: van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

Tijdschema Grand Prix België

Vrijdag 28 juli

13.30-14.30 uur: Vrije training 1

17.00-18.00 uur: Kwalificatie GP

Zaterdag 29 juli

12.30-13.30 uur: Sprintkwalificatie

16.30-17.30 uur: Sprintrace

Zondag 30 juli

15.00-17.00 uur: Race

