Door pech is het na een bizarre nacht over en sluiten voor Tim en Tom Coronel in de Dakar Rally: een start in etappe 7 zat er niet meer in. Maar naar huis gaan ze nog niet; het tweetal maakt het avontuur af in de zogeheten Dakar Experience. Daarin rijden teams buiten mededinging mee.

“Nog 82 kilometer.” En: “Waarom wij?” De woorden van Tom Coronel in een van de video’s vanuit een donkere woestijn resoneren nog na. Hij baalde zicht- en hoorbaar als een stekker, midden in de nacht, na grote elektronische problemen met de Century C7. Die gaf er tijdens de zesde etappe de brui aan, uren van reparatie door het duo leken aanvankelijk niets uit te halen. Totdat ze dan toch zelf het probleem wisten te tackelen. Op naar de bivak en de zevende etappe dus. Daar bleek echter dat ze van de organisatie niet meer mochten starten.

De broers laten in een persbericht weten dat ze nog voortvarend waren begonnen aan de langste klassementsproef van deze Dakar Rally, een special van 605 kilometer. In het tweede deel daarvan speelde de problemen met de bolide op. Tom Coronel: “De snelheid zat er echt goed in, totdat we twee keer een alarm kregen dat de accu’s leeg aan het lopen waren. We zijn gestopt, maar we konden niet vinden wat er aan hand was.”

‘Nog nooit meegemaakt’

Wat bleek? Een defect aan beide accu’s, naar later bleek door een kapot dynamo. “We hebben er eentje op de motor – de hoofddynamo – en als die die kapot gaat schakelt hij over naar de reservedynamo op de versnellingsbak. Maar ze waren dus allebei kapot. Dat is echt ongekend, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Na uren sleutelen kregen ze de boel aan de praat. Zo sloten de broers de zesde etappe toch nog met een goed gevoel af. Zonder slaap moesten ze echter meteen door naar de start van de zevende etappe. Daar hadden de broers Coronel al een startkaart voor, maar de officials besloten om desondanks geen toestemming te geven. Daarmee is de strijd in het klassement van de Dakar Rally voor Team Coronel ten einde.

Wat rest is een vervolg van de rally in de zogenaamde Dakar Experience, de categorie voor deelnemers die uit de rally liggen maar buiten mededinging wel nog de resterende etappes mogen afwerken. “Dan gaan we daarin laten zien wat we waard zijn”, concludeert een strijdlustige Tom Coronel op Instagram.

(Foto header: Coronel Dakar Team)

