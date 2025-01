Komende vrijdag gaat één van de meest legendarische races op aarde van start: de Dakar Rally. Tim en Tom Coronel zijn al jaren vaste deelnemers van deze woestijnrace, maar doen niet alleen mee voor de competitie. De persoonlijke band speelt hierin ook een grote rol en deze is door de rally veel sterker geworden. “Ik heb door Tim geleerd om dingen los te laten”, bekent Tom Coronel in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Het is uniek dat je dit als tweeling doet, maar ik zou de Dakar Rally ook met niemand anders willen doen”, geeft Tom toe. “Als iemand anders mij zou vragen, dan zou ik thuisblijven. Puur omdat ik dat niet meer zou kunnen. Je moet elkaar intens goed begrijpen en aanvoelen. Ze zeggen wel eens dat een tweeling hetzelfde gevoel heeft en elkaar begrijpt na één blik. In de auto hebben we dat echt wel.”

Tom zegt iets competitiever te zijn van de twee en dat zijn tweelingbroer wat voorzichtiger is, maar dat dit juist ten goede komt aan de balans van het duo. “Zo spelen wij elke dag met z’n tweeën het spel richting de finish. Dat maakt het wel heel gaaf om dat met hem mee te kunnen maken.” Tim beaamt dit. “Het is zo fijn dat je elkaar aanvoelt en dat het zo makkelijk gaat. En door onze balans maken we tot nog toe de juiste keuzes.”

Kort lontje

De tweeling geniet van het avontuur, maar geeft toe dat de onderlinge band geregeld op de proef wordt gesteld tijdens al die lange, slopende dagen. “Natuurlijk worden de lontjes wel eens kort, maar het doel blijft hetzelfde”, aldus Tom. “We hebben elkaar nodig en daarom moeten we elkaar juist stimuleren in plaats van elkaar de grond intrappen. Het heeft dus geen zin om iets maar een negatieve lading te blijven geven, je moet je juist herpakken. Dat maakt het best wel interessant, want je zit non-stop bij elkaar.”

Tom bevestigt dat hun onderlinge band door deze beroemde rally sterker is geworden. “Ik ben veel meer leren begrijpen van de Dakar Rally door Tim. Ik wilde alles altijd perfect hebben, maar dat kan gewoon niet in deze rally. Ik heb geleerd om dingen los te laten en me niet op te laten fokken onderweg. Weet je, laat je niet gek maken door anderen en speel je eigen spel.”

Wijze spreuk

Tim vult aan dat hun racementor Huub Vermeulen hen ooit een wijze spreuk heeft geleerd: ‘Verloren tijd kun je niet meer inhalen’. “Kijk, als je een lekke band rijdt in Dakar, dan weet je dat je een paar minuten verliest. Dan wil je daarna het liefst extra gas geven, maar dat moet je juist niet willen. Dan ga je juist dingen forceren en nog meer stuk maken.”

Met dit motto wil de tweeling dit jaar voor hun beste resultaat ooit gaan in de Dakar Rally. Hoe ze dat gaan doen, dat hoor je in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Hierin vertellen ze ook over de magie en aantrekkingskracht van deze rally, hun hoogte- en dieptepunten en nog veel meer. Mis het niet! Beluister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren – net als hier via YouTube – en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video:



