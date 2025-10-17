Tim Mayer heeft zich teruggetrokken uit de FIA-verkiezingen. De Amerikaan stelde zich eerder dit jaar kandidaat voor het voorzitterschap en haalde daarbij hard uit naar het vermeende ‘terreurbewind’ van de zittende voorzitter, Mohammed Ben Sulayem. Echter, door een obscure eis in de FIA-statuten kwam de Emirati feitelijk als enige in aanmerking voor het voorzitterschap. Met het wegvallen van Mayer lijkt hij zonder serieuze tegenstand herkozen te kunnen worden.

Omdat Tim Mayer niet voldoende steun wist te vergaren om zijn kandidatuur officieel in te dienen, trekt hij zich nu terug uit de race. Van de drie tegenstanders die Ben Sulayem aanvankelijk had, gold de Amerikaan – met zijn FIA Forward-campagne – als de meest geduchte. In juli lanceerde hij zijn verkiezingsprogramma, waarin hij scherpe kritiek uitte op het beleid van de huidige voorzitter.

Eerdere berichten wezen er al op dat het Mayer vrijwel onmogelijk werd gemaakt om op de verkiezingslijst te komen. Na de GP van Singapore presenteerde de World Motor Sport Council de officiële kandidatenlijst voor de presidentsverkiezingen. Daarop viel op dat vicevoorzitters uit verschillende werelddelen moesten komen. Slechts één kandidaat vertegenwoordigt Zuid-Amerika – Fabiana Ecclestone, echtgenote van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Zij geldt echter als een trouwe bondgenoot van Ben Sulayem, waarmee Mayers kandidatuur feitelijk werd uitgesloten.

‘We willen spreken, maar we kunnen het niet’

Tijdens een persconferentie in Austin op vrijdag bevestigde Tim Mayer dat hij zich terugtrekt, waarbij hij benadrukte dat er ‘geen verkiezingen zullen zijn’. “De verkiezing voor de voorzitter van de FIA ​​is voorbij”, zei hij, “maar onze campagne nog niet en onze missie om de integriteit en reputatie van de FIA ​​te beschermen evenmin. Er zullen geen verkiezingen zijn, er zal geen debat zijn tussen ideeën, geen vergelijking van visies, geen beoordeling van leiderschap.”

“Er zal maar één kandidaat zijn – de zittende – en dat is geen democratie”, vervolgde hij streng. “Dat is de illusie van democratie. Tijdens onze FIA ​​Forward-campagne hebben we gesproken over eerlijke hervormingen en integriteit bij het teruggeven van de FIA ​​aan haar leden.” In een persbericht onthulde Mayer dat veel FIA-leden het huidige bewind vrezen. “Tijdens onze reizen over de hele wereld zeiden veel aangesloten clubs tegen me: ‘We willen spreken, maar we kunnen het niet.’ Ze vrezen projecten, financiering of erkenning te verliezen als ze het huidige systeem in twijfel trekken. Juist daarom moet FIA Forward blijven bestaan ​​- niet voor de macht, maar voor de principes.” De FIA-verkiezingen staan gepland voor 12 december in Tasjkent, Oezbekistan.

