Bij het Engelse medium The Times weten ze het zeker: er zijn vergevorderde plannen voor een Grand Prix in Londen in 2026. Details zijn er al volop, genoeg gezaghebbende bronnen met veelzeggende quotes evenzeer. Binnen de Formule 1 wordt intussen gewezen op het doorlopende contract met circuit Silverstone. Maar laat daarin nou juist meteen de opening zitten die ‘Londen’ nodig heeft.

Een circuit gelegen in het oosten van de stad met een lengte van 5,8 kilometer, meerdere rechte stukken, diverse chicanes en in totaal 22 bochten. En dat in een historische setting in de Royal Docks – de Formule E reed er ook al – nabij de rivier de Theems en met een luchthaven in de buurt. Tel daarbij op een potentieel toeschouwersaantal van 95.000 per dag en een boost voor de plaatselijke economie.

Te mooi om waar te zijn?

Klinkt goed, zo oordeelt volgens insiders ook Sadiq Khan, de burgemeester van Londen. Die ziet naar verluidt kansen om er een ‘klimaatneutrale race’ van te maken; een goede promotie voor de stad Londen en de duurzaamheidsplannen van het lokale bestuur. En de financiering? Die moet er komen zonder dat de belastingbetaler er voor opdraait.

Op dat laatste na (te mooi om waar te zijn?) zijn de plannen voor een race in de wereldstad volgens de Britse media goed onderbouwd, worden ze ondersteund door meerdere bronnen met kennis van zaken en die laten daarbij ook nog hun inzichten optekenen.

‘Binnen 24 maanden voor elkaar’

“We weten dat er vanuit de Formule 1 interesse is om een Grand Prix te organiseren, wij hebben daarom een circuit ontworpen dat aan de eisen en voorwaarden voldoet”, verklaart Max Farrell namens de initiatiefnemers. “Zodra er toestemming is, kunnen we het in 24 maanden voor elkaar krijgen om alles op te tuigen. Dan is een race in 2026 haalbaar.”

Het maakt het nieuws over een race in Londen zeer geloofwaardig. Maar is het ook reëel?

Onderhandelingstactiek

Die vraag brengt ons bij het contract dat Liberty Media namens de Formule 1 heeft met Silverstone. Een racekalender zonder het historische Britse circuit is haast ondenkbaar. Maar ook onmogelijk? Of is er sprake van een sterk staaltje onderhandelingstactiek?

“Er zijn geen plannen binnen de Formule 1 voor een race in de Royal Docks”, stelt een woordvoerder. “We hebben een meerjarige verbintenis met Silvestone.”

Duidelijke taal, maar toch ook niet. Dat contract loopt namelijk in 2024 af. Dus wat gebeurt er daarna? Zie daar, dé reden waarom een Grand Prix van Londen in de toekomst allesbehalve ondenkbaar is.

Nog twee jaar Silverstone en dan die stap naar de hoofdstad? Misschien. Of zouden er zowaar twee Britse races op de kalender komen? Vergezocht, maar in de Formule 1 is niks onmogelijk. En sluit ook een nieuwe verbintenis voor alléén Silverstone niet uit; ‘Londen’ is voor Liberty een ideaal drukmiddel in de onderhandelingen.

Of de Grand Prix van Londen fictie of fabel is, zal de tijd leren. Maar interessant zijn de ontwikkelingen hoe dan ook.