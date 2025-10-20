Max Verstappen zet zijn indrukwekkende comeback in de titelstrijd voort met een dominante overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dankzij die zege heeft hij het gat naar WK-leider Oscar Piastri teruggebracht tot slechts 40 punten. Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak na afloop vol bewondering over de klasse van Verstappen.

Red Bull lijkt weer helemaal in vorm, mede dankzij de upgrades die het team tijdens de Grand Prix van Italië introduceerde. Sinds de zomerstop heeft Verstappen zijn achterstand van 104 punten teruggebracht tot slechts 40. De RB21 is volgens Toto Wolff momenteel de meest competitieve auto op de grid, wat Verstappen in staat stelt om grote punten te scoren en de druk op de McLaren-coureurs verder op te voeren.

Wolff sprak zijn bewondering uit voor Verstappen en diens prestaties: “Max is geweldig. Ze hebben de auto helemaal omgebouwd en die auto is op dit moment het meest competitief. Hij scoort de belangrijke punten en hij is als coureur zo goed als het maar zijn kan. Niemand anders kan dit.’’

Spanning stijgt

Met nog vijf races en twee sprintraces te gaan, belooft de strijd om het wereldkampioenschap ongekend spannend te blijven. Verstappen is vastberaden zijn titel te verdedigen, terwijl Norris alles op alles zet om zijn achterstand goed te maken. Koploper Piastri voelt ondertussen de toenemende druk van beide kanten. Komende week staat de Grand Prix van Mexico op het programma.

