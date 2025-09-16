Andrea Kimi Antonelli werd dit seizoen als rookie door Mercedes binnengehaald. Aan de piepjonge Italiaan de taak om in de voetsporen van Lewis Hamilton te treden. In veertien Grands Prix liet hij bij vlagen zien dat hij over veel snelheid beschikt, al maakt hij de laatste tijd ook kostbare fouten. Oud-coureur en analist Ralf Schumacher denkt dat het voor Mercedes nooit te laat is om Carlos Sainz een belletje te geven.

Waar Antonelli een vliegende start maakte aan zijn Formule 1-carrière, duurde het niet lang voordat hij begon te bezwijken onder de druk. Een sprintpole en een podiumplaats in de openingsfase van het seizoen zijn niet genoeg om de fouten van de afgelopen Grands Prix goed te maken – in zijn laatste tien races eindigde Antonelli slechts drie keer in de punten. Geen wonder dat Toto Wolff zijn protegé nog geen nieuw contract heeft aangeboden. Volgens Schumacher zou Mercedes er altijd voor kunnen kiezen om Carlos Sainz te contracteren.

Sainz rijdt momenteel voor Williams, nadat hij vorig jaar zijn Ferrari-stoeltje verloor aan Lewis Hamilton. Ook de Spanjaard kan niet spreken van een daverend seizoen. Williams scoorde weliswaar meer WK-punten dan in de afgelopen zeven jaar bij elkaar, maar het gros daarvan is afkomstig van routinier Alex Albon. In een interview op het YouTube-kanaal van Formel 1 liet Schumacher doorschemeren dat bepaalde clausules in Sainz’ contract hem in staat stellen om naar Mercedes te vertrekken.

‘Geen topcoureurs op de markt’

“Een rookie voor Mercedes is nooit een probleem geweest”, aldus Schumacher. “In deze fase, het laatste seizoen voor grote wijzigingen in de reglementen, kun je je dat veroorloven. Daarbij is er momenteel niemand op de markt waarvan je zegt: ‘Die moeten we absoluut hebben’. De meeste topcoureurs liggen vast. Bovendien heeft Toto Wolff geen hoge pet op van bijvoorbeeld Valtteri Bottas. Sorry dat ik het zeg, maar anders had hij hem wel gehouden.”

“Dus ja, dat maakt het lastig”, oordeelde Schumacher. “De kwestie rondom George Russell vind ik enigszins verrassend”, doelde hij op de voortdurende contractonderhandelingen tussen de Brit en teambaas Toto Wolff. “Misschien komt er nog wel een wending – een verklaring voor het lange wachten. Mercedes moet nu wel blij zijn dat ze hem hebben, want een alternatief is er niet. Ze zullen het nog één jaar aankijken om te zien hoe het loopt. Dat gezegd hebbende, denk ik dat Sainz altijd beschikbaar is voor Mercedes”, besloot hij. “Er schijnen wel wat clausules in zijn contract te staan. Als ik Mercedes was, zou ik hem meteen een belletje geven.”

Volgens Ralf Schumacher staan er bepaalde clausules in Sainz' contract waarmee hij naar Mercedes kan worden gehaald

