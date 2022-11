Achteraf gezien was het misschien wel de eerste aanzet van Nyck de Vries op weg naar de Formule 1. Op 15 december 2020 werd De Vries in Abu Dhabi tijdens rookietest door Mercedes ingezet en mocht hij in de kampioensauto van Lewis Hamilton zijn eerst F1-kilometers maken. “Ik heb mijn helm en handschoenen van die dag niet meer aangeraakt”, vertelt De Vries later aan FORMULE 1 Magazine.

De bal begon een maand of twee voor ‘die dag’ te rollen. Met een belletje. “Van James Vowles”, doelt De Vries op de Motorsport Strategy Director van Mercedes, zoals op Vowles’ visitekaartje staat. De test in Abu Dhabi is een rookietest, en De Vries is een rookie. Belangrijker dan dat: hij is onderdeel van het Mercedes-rijdersprogramma, rijdt met veel succes voor het Duitse merk in de Formule E én brengt dagenlang in de simulator van het Formule 1-team door. “James zei dat ze me graag in de auto wilden. Gezien het simulatorwerk dat ik voor ze doe, vonden ze dat ook op zijn plaats.”

Zodoende strijkt De Vries voor de Grand Prix van Abu Dhabi – de rookietest wordt er een paar dagen later gehouden – in het emiraat neer. Al gelden dan in Abu Dhabi nog zeer strenge quarantaineregels. Yas Island, waar het circuit ligt, is haast letterlijk als een bubbel afgezonderd van de buitenwereld, als een soort koepelstad uit een sciencefictionfilm. “Ik zat het hele raceweekend op mijn hotelkamer, behalve zondag. Ik heb dus niet veel meegekregen van wat op het circuit gebeurde.” Het geeft, gek genoeg, een soort structuur. “Het was ergens wel fijn”, kan De Vries er inmiddels om lachen, “ik had mooi de tijd een aantal verplichtingen in te halen. Daarnaast was ik aan het sporten om mijn kamer en als ‘huiswerk’ nog wat procedures aan het doornemen.”

Foto: Motorsport Images

Hoewel De Vries door zijn talloze virtuele kilometers in de Mercedes-simulator alle knoppen op het stuur wel kent, zijn handelingen als een proefstart en het aanzetten van de motor nieuw voor hem. “Dat doe je eigenlijk nooit in de simulator.” Eenmaal achter het stuur van de echte auto, op het real-life Yas Marina Circuit, blijkt het allemaal geen probleem. Nadat zijn Mercedes-collega Stoffel Vandoorne de W11 ’s ochtends de sporen heeft gegeven, rijdt De Vries van het begin tot het eind van de middag. Als de zon ondergaat, staan er 110 rondjes en een tweede tijd – voor Vandoorne – op de teller.

Aandenkens

“Het was heel bijzonder. Ook omdat het Lewis’ auto was en ik met zijn crew werkte”, vertelt De Vries. “Maar”, voegt hij eraan toe, “alles went. Een jaar later voelt het al een stuk normaler. Op dat moment was ik me echter zeer bewust van wat een unieke kans het was. Iedereen bewandelt zijn eigen pad en ik heb na de Formule 2 wellicht een wat andere richting ingeslagen met Mercedes in de Formule E. Ik had eerder nooit de kans met een moderne Formule 1-auto te rijden, dus het was mooi om die droom te verwezenlijken.” De Vries heeft ook een aantal speciale aandenkens aan de test bewaard. “De helm en handschoenen die ik die dag droeg, liggen thuis en heb ik niet meer aangeraakt.” Vooral de helm is bijzonder.

Foto: Motorsport Images

“Ze hadden mijn Formule E-helm helemaal getransformeerd met Formule 1-branding. Echt super, hij leek wel opnieuw gespoten.” Of De Vries – hij mag zich inmiddels wereldkampioen Formule E noemen, nadat hij afgelopen seizoen de titel in de elektrische raceklasse heeft gepakt met Mercedes – dit jaar opnieuw mag testen in Abu Dhabi, weet hij nog niet. “Al zou het zeker weer een mooie kans zijn.” De test was ook absoluut nuttig voor zijn simulatorwerk voor Mercedes.

“De sim is super, maar niet de realiteit. Als je de auto hebt mogen besturen en ervaren, kun je beter inschatten wat wel en niet realistisch is.” Daarnaast smaakt met zo’n bijzondere bolide rijden natuurlijk naar meer. “Er komt oprecht niets in de buurt van deze Formule 1-auto’s. De acceleratie, bochtensnelheid, het aanremmen… Het is onvoorstelbaar. Als je het in het echt ervaart, krijg je nog meer respect voor iedereen die dit week in, week uit doet.”