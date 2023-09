Wereldkampioen worden in de Formule 1 is bijzonder, maar wereldkampioen worden met Ferrari is nog specialer. Dat stelt coureur Tom Coronel in de podcast Formule 1 Paddockpraat. Hij adviseert de rode renstal dan ook om alles op alles te zetten om Max Verstappen binnen te halen.

“Als ik de baas van Ferrari zou zijn, zou ik direct het management van Max Verstappen bellen. Ik zou hem een blanco cheque geven waarop hij zelf het bedrag per jaar mag invullen, als Max maar een rood pak aantrekt. Het bedrijf zal bijna failliet gaan”, grapt Coronel. “Maar als je wilt winnen, is dat gewoon de enige optie.”

Volgens de Viaplay-analist hoeft Verstappen zich geen zorgen te maken dat hij daar dan ook het beste team om zich heen krijgt. “Iedereen wil namelijk met Max Verstappen werken. Want ze weten dat als je met Max werkt, dat je races wint. Zij willen ook succes en zich aan hem verbinden, dus ik denk dat dat dan wel goed komt.”

Bovendien is Coronel van mening dat een wereldtitel met Ferrari extra glans geeft. “Je bent pas echt een geslaagd autocoureur als je de titel wint in een Ferrari. En dan wil ik helemaal niks afdoen aan het succes van Max, want hij gaat alle records breken ter wereld. Hij is meer dan speciaal en daar is al het bewijs al voor geleverd, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Maar als je een rood Ferrari-pak aan hebt, dan ben je geen Formule 1-coureur, dan ben je next level.”

Beluister de gehele podcast van Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



