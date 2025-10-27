Coureur en analist Tom Coronel haalt keihard uit naar de beslissing van de FIA om in de slotronden van de GP van Mexico-Stad nog een virtual safety car in te zetten. Max Verstappen zat Charles Leclerc – op dat moment op P2 – op de hielen, maar moest zijn aanval afblazen doordat de race werd geneutraliseerd. Volgens Coronel was het in dit geval ‘compleet ridicuul’ om de wedstrijd op deze manier te beslissen.

Coronel wees de FIA aan als de grootste verliezer van de Grand Prix. Midden in een zinderend duel tussen Verstappen en Leclerc – bovendien een cruciaal gevecht met het oog op de titelstrijd – besloot de wedstrijdleiding een virtual safety car te vorderen. De FIA reageerde daarmee op de uitvalbeurt van Carlos Sainz, die zijn Williams na een spin naast de baan had geparkeerd. De race werd geneutraliseerd, waardoor Verstappen zijn kansen op de tweede plaats in rook zag opgaan.

‘Pure deceptie’

Volgens Coronel had een gele vlag bij de ingang van het stadiongedeelte, waar Sainz zijn auto op een veilige plek had neergezet, volstaan. “De flop van de wedstrijd was natuurlijk de FIA, die in de laatste twee ronden besloot een VSC af te kondigen – midden in zo’n gevecht”, zei hij tegenover Formule1.nl. “Hoe kún je dit doen? Dit is niet normaal. Ik zou graag eens een gesprek voeren met degene die dat heeft besloten, want dit is compleet ridicuul. Sainz reed expres de vluchtroute in en had zijn auto veilig weggezet.”

De FIA verklaarde later dat de Williams-bolide rookte en dat de marshals melding hadden gedaan van een mogelijke brand. Daarom voelde de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om een VSC in te zetten. “Kom op jongens, geen paniek in die laatste twee ronden”, bagatelliseerde Coronel het gevaar. “Dit is zo’n beslissing waarvan ik denk: ‘Dit is het moment suprême!’ Om dan de stekker eruit te trekken, is pure deceptie.” Bekijk Toms hele oordeel hieronder:

