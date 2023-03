Hoe zou Lando Norris zich zondagavond na de openingsrace in Bahrein gevoeld hebben? De Brit van McLaren werd als zeventiende geklasseerd, terwijl teamgenoot Oscar Piastri al in de beginfase uitviel door elektrische problemen. Volgens Tom Coronel zal Norris later de haren uit zijn hoofd trekken vanwege de enorme vergissing, die bepalend bleek voor de rest van zijn loopbaan.

Na liefst vijf pitstips besloot het team twee ronden voor het eind maar om de wagen van Norris naar binnen te halen. “De monteurs hebben in ieder geval goed op de pitstops kunnen oefenen”, grapte Norris sarcastisch over de betrouwbaarheidsproblemen bij het team. McLaren lijkt een moeizaam seizoen tegemoet te gaan.

Lando Norris voerde afgelopen seizoen gesprekken met Red Bull Racing alvorens hij een nieuw verbeterd contract als kopman bij McLaren tekende tot en met 2025. “Ik begrijp helemaal niets van dit type rijders. Als hij straks 35 jaar is, trekt hij de haren uit zijn hoofd dat hij ooit bij McLaren voor het geld en het verhaal heeft gekozen”, stelt coureur en F1-kenner Tom Coronel.

Volgens Coronel heeft z’n ego Norris in de weg gezeten. “Hij heeft gesproken met Red Bull. Dat betekent dus dat er kansen lagen. En zo’n kans moet je altijd pakken, ook al ben je bij Red Bull tweede rijder achter Max Verstappen. Beter tweede rijder bij een topteam dan eerste rijder bij een kloteteam. Als ik Norris was geweest, had ik er zelfs voor niets willen rijden. Je weet namelijk dat je altijd tweede wordt. Bovendien heb je niets te verliezen. Als je het aflegt tegen Verstappen, vindt iedereen dat normaal en als je hem klopt, ben je meteen de held.”

Coronel vreest voor de Brit dat hij in de categorie terecht komt met rijders als Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella en Kevin Magnussen. “Stuk voor stuk kampioenschapsmateriaal, maar die jongens hebben nooit het goede materiaal gehad of de goede keuze gemaakt. Als coureur moet je altijd puur voor de sportieve prestatie gaan. Geld wordt pas een factor als je al minimaal één keer wereldkampioen bent geworden.”

Na de race van zondag zei voormalig F1-coureur Karun Chandhok in de F1-podcast van Skysports dat Norris wel zal gaan denken aan een overstap na dit seizoen naar Red Bull Racing of Ferrari, ondanks zijn doorlopende contract. “Ik vraag me alleen wel af of hij slim genoeg is geweest om clausules op te stellen, bijvoorbeeld dat hij naar andere teams mag uitkijken als McLaren twee keer op rij niet in de top-vier van het constructeurskampioenschap eindigt. Als je buiten de topteams kijkt zijn er twee coureurs die er bovenuit steken: Fernando Alonso en Lando Norris. Ik kan me voorstellen dat hij gefrustreerd is”, aldus Chandhok.

