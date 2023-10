Feest voor Tom Coronel: de 51-jarige coureur kroonde zich zondag tot kampioen in de TCR Europe-series. De Nederlander was het hele seizoen al de sterkste rijder van het veld, maar bleek afgelopen weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya ook de slimste.

Met twee races in het slotweekend waren alle ingrediënten aanwezig voor een spannende ontknoping. Coronel deed in de eerste van beide wedstrijden goede zaken door als tweede te eindigen. Daardoor begon hij met een voorsprong van 8 punten aan de allesbeslissende race.

Hij startte daarin als tiende, een plek achter teamgenoot en naaste belager Kobe Pauwels. De Belgische coureur kreeg echter met pech te kampen: in de opwarmronde moest hij naar binnen met technische problemen. Coronel had daardoor de titel voor het grijpen. Hij koerst al snel na de start af op een podiumplaats, maar realiseerde zich ook dat hij geen risico hoefde te nemen.

Een uitvalbeurt zou alsnog funest kunnen zijn, wist de Nederlandse routinier. En dus was hij zo verstandig om niet alle risico te nemen. Die slimme zet leverde hem mede de titel op. Uiteindelijk eindigde Coronel als vierde, ruim voldoende om een terecht kampioenschap veilig te stellen.

Daarmee voegde Coronel een nieuwe hoofdprijs toe aan zijn indrukwekkende palmares. Hij werd onder meer al kampioen in de Formule 3, Formula Nippon en pakte diverse titels voor privé-coureurs in toerwagenkampioenschappen als ETCC, WTCR en WTCC.

Beelden van de ontknoping en de feestvreugde na afloop:

Bron: Instagram Tom Coronel

