Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Autodrome Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad waar de GP van Mexico plaatsvindt.

Ja, Maxico. Op papier ziet het er als een klein baantje uit, maar dat -ie ‘open’ is, je dat stadion inrijdt, dat maakt hem. Dat het op hoogte ligt, ook. Ook voor de coureurs, die ijle lucht, betekent dat je het verschil zelf wel voelt ook qua power. Een Sergio Pérez heeft deze race hier in Mexico ook een hele andere betekenis gegeven.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Het is een hele snelle baan, Monaco downforce en Monza snelheden. Ik heb er helaas niet gereden. Als ik naar de baan kijk, zie ik zeker inhaalmogelijkheden. Dat stadiongedeelte is wel het mooiste qua sfeer. Zuid-Amerika is sowieso belangrijk voor de sfeer en daar is dit een hele goede voor.

