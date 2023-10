Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit onder de loep waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Lusail International Circuit in Qatar, een baan waarop Coronel ook heeft gereden.

“Ja. Losail. Dat we daar überhaupt naartoe gingen was natuurlijk dankzij COVID. Ik heb er gereden, maar was niet heel enthousiast. Het was voor het eerst dat wij onder kunstlicht reden. Ik ben er een aantal keer geweest, maar er wordt niet genoeg geracet, dus de baan is heel stoffig en er is maar één ideale lijn. Dat maakte het minder heftig dan ik dacht.”

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

If we pay, we drive

“Ik mis hier ook de sfeer. Dit is typisch zo’n circuit: if we pay, you drive. Het is en voelt heel standaard allemaal. Ik had wel moeite de baan te leren kennen, had een paar keer dacht ik dacht: o nee, ik ben hier, o nee, nu hier. Omdat er geen herkenningspunten zijn, niks omheen staat. Sfeerloos, een sfeerloze baan. Dat is wat ik hier voel.”

Bekijk hier het tijdschema van de Grand Prix van Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix