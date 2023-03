Voor elke Grand Prix nemen we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet onder de loep. Dit keer down-under, op het Albert Park Circuit waar het raceseizoen eerdere jaren van start ging.

“Als ik aan Australië denk, komen een paar dingen naar boven en het eerste is 1996 met Martin

Brundle in die Jordan – Peugeot die in tweeën brak bij zijn crash, en Fernando Alonso die in 2016 op

zijn dak lag, en Mark Webber die met Minardi in 2002 zijn eerste punten pakte.”

Geen typisch stratencircuit

“Ik heb er zelf nooit gereden. Ik houd wel van stratencircuits, maar dit is niet het typische

stratencircuit dat links-rechts-links-rechts is zoals een Monaco of Jeddah. Die type banen die je echt

heftig afstraffen. Hier zit een hoge snelheid flow in. Ik vind zelf het laatste deel heel verraderlijk,

maar dan vooral omdat ik denk: dit wordt een goede ronde, maar dan vergalopperen ze zich in de

voorlaatste bocht en denk je: kut, alles weggeflikkerd. De eerste chicane is er ook altijd eentje bij het aanzetten. Daar hebben we er ook een aantal de muur zien raken.”

Tijdschema GP Australië: alle sessies, alle starttijden

De oude seizoensopener

“Dit was vroeger de seizoensopener, dat je dacht: hier begint het, maar dat is naar het Midden-

Oosten getrokken. Het is hier wel moeilijk inhalen, omdat het veel medium en high speed is,

waardoor je niet dicht achter iemand kan kruipen. Daarvoor mis je een combinatie van bochte

waarin je een aanval kan inzetten zoals in Bahrein.”

