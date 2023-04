Voor elke Grand Prix nemen we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet onder de loep. Dit keer het Baku City Circuit, waar zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat.

“Bij Bakoe hebben ze het heel goed gedaan met het lange rechte stuk, waardoor de DRS-zones heel goed werken. Die zijn wel heel bijzonder. Dit zijn wel de stratencircuits waar je het verschil kan pakken. Ik heb ‘m nooit gereden, maar als ik ze de oude stad zie ingaan bij dat torentje, denk ik: vette shit. Dat doet me een beetje denken aan Macau. Het oude gedeelte gecombineerd met het nieuwe gedeelte, ook. Want de eerste sector is redelijk basic en het laatste stuk is snel, maar het middenstuk is wel heel bijzonder voor een autocoureur.”

“Je ziet hier vaak gekte: die crash tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo, Verstappens band die klapte, Romain Grosjean die dacht dat hij was aangereden terwijl er niemand in de buurt was. Die gekte heb je op normale circuits niet.”

“Circuits als Silverstone en Zandvoort zijn allemaal banen waar de jongens eerder hebben gereden en historie hebben, iets naartoe meenemen. Dit is zó vers, ze hebben hier niet in de opstapklassen eindeloos rondjes gedraaid en komen hier maar één keer per jaar en dan moet je het op dat moment doen, dus zie je coureurs meer fouten maken. Vergeet die verloren poleposition van Charles Leclerc in 2019 niet: hij was in elke training het snelst, maar kleunde hem de muur in tijdens de kwalificatie. Dát heeft ermee te maken dat ze in Silverstone duizend rondjes hebben gereden en in Barcelona vijfduizend, hier heb je dat niet.”

