Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer Spa-Francorchamps, het legendarische circuit in de Ardennen, komend weekend het strijdtoneel van de Grand Prix van België.

“De ultieme rijdersbaan, ja. Hier maak je zeker het verschil. Vorig jaar begon Max Verstappen er als veertiende en won de race met een straatlengte voorsprong. Dus dat zo’n Sergio Pérez begin dit seizoen heeft durven zeggen: ‘ik maak kans om kampioen te worden’, tsja, ik weet het niet, maar misschien moet je dan die race van Spa even terugkijken. Dan kruip je gewoon met je staart tussen je benen in een hoekje. Want dan was je er gewoon niet. Dit is echt een vette rijdersbaan.”

‘Met twee vingers in je neus vol gas’

“Eau Rouge/Raidillon is makkelijk vol gas. Niet meer spannend. Ik had het er met Max over, hij zegt ook: ‘is geen bocht meer’. Oftewel, het ziet er voor ons spannend uit, maar is geen bocht. Het is de beroemdste bocht ter wereld, maar dat heeft er alles mee te maken dat ‘ie net wel, net niet vol gas was, maar dat is niet meer zo. Dat is eigenlijk een klein beetje jammer. Gelukkig kunnen we de hype nog vasthouden en zeggen dat het een hele gave en geile bocht is, maar dat is -ie niet meer, want hij is met twee vingers in je neus vol gas.

“Pouhon, die dubbele linker, kán vol gas met nieuwe banden en een lege tank, maar dat is het enige moment. Dat is wel een bocht waar je twee keer je adem inhoudt en zit: ‘doen we het of doen we het niet’. Dat maakt het heel gaaf.”

“Weet je, alle rijders kijken uit naar deze baan omdat deze baan je nog uitdaagt door de high speed combinaties, die snelle doordraaiers. Spa blijft een baan die een coureur blijft uitdagen en waar je het verschil ook kan maken. Les Combes… Bruxelles stelt natuurlijk niks voor. Les Combes en Pif-Paf zijn wel aardig, weet je. Hier vergaloppeer je jezelf ook, in Les Combes, van zet je hem er wel of niet naast. Dat zagen we vorig jaar ook met Lewis Hamilton die ging vliegen in duel met Fernando Alonso. Een vette rijdersbaan.”

