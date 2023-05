Samen met Tom Coronel zoomen we in op het circuit waarop de komende Grand Prix wordt verreden. Dit keer gaat het om de grootste klassieker op de kalender: Monaco.

Dit is als je het over de triple crown hebt, heb je het over de Indy 500, Le Mans en Monaco. Toen de organisatie vorig jaar blufpoker speelde door te zeggen dat ze niet naar Monaco zouden gaan, nou, als je dat doet, trek je de ziel uit de Formule 1.

Deze baan is zeker niet meer geschikt voor de moderne Formule 1. De FIA heeft wat dat betreft hier een aantal petten op. Want als je het over veiligheid hebt, is dit natuurlijk niks qua safety en dat is dan wel raar. Maar wat ik zei: de ziel kan er niet uit. Dit is de glitter and glamour van de Formule 1, zoals zij zichzelf willen presenteren. Waar Miami geen historie heeft, heeft Monaco een hele rijke historie.

Monaco is de typische baan, als je op kop rijdt, win je. Er is maar één ding belangrijk en dat is de kwalificatie en dat is bij geen enkele andere baan op de kalender zo. Je kan overal wel ergens inhalen, maar in Monaco heb je daar echt geen kansen voor. Je kan twee seconden trager zijn, iemand komt er nog niet langs.

Grote ballen

Tabac is de vetste bocht, van Tabac naar het Zwembad. Tabac is zo blind en zó hard, waarbij je ook de combinatie hebt met het ingaan van het zwembad. Als je hier harder uitkomt, kom je daar harder aan en moet je harder in de ankers. Dat is waarom ze in het Zwembad vaak eerst aan de binnenkant de kerb raken en aan de buitenkant de vangrail, dat heeft alles met die combinatie van Tabac en het Zwembad te maken.

Boven, het Casino, waar je blind naar boven rijdt, dat en Tabac zijn de enige twee bochten. De rest kan iedereen. Iedere beginner kan iedere andere bocht nemen, echt waar. Die bochten na Casino zijn gewoon wachten, wachten, wachten. De tunnel is leuk en spannend omdat het even een beetje weggaat, maar die andere bochten zijn gewoon Mickey Mouse-bochten, boodschappenbochtjes. De grote ballen bochten zijn Casino, Tabac en ingaan zwembad.

