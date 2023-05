De Grand Prix van Emilia-Romagna ging niet door, maar erg lang hoeven de Formule 1-fans niet te wachten op de volgende Grand Prix. Komend weekend is het alweer raak als het F1-circus neerstrijkt in Monaco.

De laatste editie van de Formule 1-race in het prinsdom werd een prooi voor Sergio Pérez. De Mexicaan liet in een door regen ontsierde race Carlos Sainz en Max Verstappen achter zich. Verstappen is dus gewaarschuwd: hij kreeg dit jaar al twee keer klop van zijn teamgenoot die uitblinkt op stratencircuits.

Sergio Perez wint de GP van Monaco van 2022 (Motorsport Images)

De komende editie van de Grand Prix de Monaco – zoals de race officieel heet – is de tachtigste editie sinds de race in 1929 voor het eerste werd verreden. Grootgrossiers op het circuit aan de Côte d’Azur zijn Ayrton Senna die de race zes keer won en Michael Schumacher en Graham Hill, elk goed voor vijf overwinningen.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vrijdag 26 mei

13:30 – 14:30 uur: Eerste vrije training

17:00 – 18:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 27 mei

12:30 – 13:30 uur: Derde vrije training

16:00 – 17:00 uur: Kwalificatie

Zondag 28 mei:

15:00 uur: Race