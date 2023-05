Regen en overstromingen waren de grote spelbrekers afgelopen weekend in Imola. Moeten we dit weekend tijdens de Grand Prix van Monaco opnieuw rekening houden met wateroverlast?

De vraag lijkt gerechtvaardigd: een jaar geleden werd de start van de Grand Prix van Monaco ruim een uur uitgesteld wegens een naderend regenfront (en technische problemen). Ook voor komend weekend zien de meteorologen veel bewolking naderen.

De GP van Monaco werd vorig jaar ontsierd door regenbuien en technische problemen (Peter van Egmond)

Vrijdag 26 mei

De dag van de eerste vrije trainingen op het Circuit de Monaco. Het lijkt er op dat dit de zonnigste dag van het raceweekend wordt. In de ochtend is het onbewolkt, maar in de loop van de dag kan er een wolkje voor de zon verschijnen. De kans op een bui is zeer klein. De wind is licht en zuidelijk, bij een temperatuur van 24 a 25 graden.

Zaterdag 27 mei

Op zaterdag neemt de bewolking toe. Vooral in de middag is er een kleine kans (zo’n 20 procent) op regen, bij een temperatuur van 22 graden. Net als op vrijdag staat er op zaterdag een licht briesje in de haven van Monte Carlo.

Zondag 28 mei

Race day! Het weer op zondag is vrijwel identiek aan dat op zaterdag: een graad of 22 met een lichte wind en opnieuw een kans van 20 procent op een regenbui. Mocht die bui er komen dan zal dat in de middag zijn, tijdens de race.

Monaco-preview: Hoe Giedo van der Garde zijn teamgenoot ’s nachts wakker hield

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt weer in de winkel, met daarin alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!