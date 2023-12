Wat waren de bijzonderste of meest spraakmakende momenten van Max Verstappen het afgelopen Formule 1-seizoen? De redactie van het ‘FORMULE 1 magazine’ stelde een ‘TOP 5’ samen, met video’s. Van de buitenaardse derde sector in Monaco tot een inhaalrace in Miami. We blikken terug op de vijf beste momenten van Verstappen in 2023.

1. GP van Monaco: een kwalificatieronde over de limiet

Bij aanvang van de laatste rondes van Q3, is het niet Max Verstappen die de beste papieren heeft. De pole lijkt namelijk naar de 42-jarige Fernando Alonso te gaan, tot dat Verstappen een magistrale laatste sector produceert.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. GP van Italië: Tien, tien, tien!

De Nederlander stijgt in Italië naar eenzame hoogte. Waar in 2013 Sebastian Vettel negen races op rij won, verbeterde Verstappen dit record naar tien. Dit doet hij door te winnen in de achtertuin van Ferrari. Na een gevecht met Sainz wint hij zijn tiende achtereenvolgende race.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

3. GP van Miami: Genadeloze inhaalrace

Na zijn overwinning in Azerbeidzjan spreekt Sergio Pérez openlijk zijn titelaspiraties uit. De Mexicaan krijgt echter vol de deksel op de neus in Miami. Pérez vertrekt vanaf pole, maar het is Verstappen die wint vanaf de negende startplaats, na een genadeloze inhaalrace.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. GP van Japan: Machtig in de kwalificatie

Twee weken voor het weekend in Japan, kende Verstappen zijn slechtste weekend van het seizoen in Singapore. Het lijkt er dan ook op dat Verstappen op Suzuka een statement wil maken tegenover de concurrentie. In de kwalificatie is de wereldkampioen oppermachtig en laat zien dat het weekend in Singapore slechts een incident was.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. GP van België: Opzoek naar uitdagingen

Waar de meesten genoeg moeite hebben met het behalen van een overwinning, was Verstappen met enige regelmaat opzoek naar extra uitdagingen. Wanneer Verstappen vanaf de zesde plek zichzelf naar voren heeft geknokt tot de eerste plek, verschijnt de Nederlander op de boordradio met een vraag. Hij wil graag door pushen, dit terwijl hij al een gigantisch gat heeft geslagen op het circuit van Spa.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!