Roger Lodewick kent het internationale marketingspeelveld als geen ander. Sinds 1 januari is hij topman van streamingsdienst Viaplay Nederland. “Ieder bedrijf heeft wel eens problemen, wij ook.”

Roger, toen je bij Viaplay begon, ben je direct een mediacampagne begonnen. Ik heb je overal voorbij zien komen. Waarom?

“Omdat ik heel open wil zijn. Ik vind ook dat we als bedrijf gewoon open moeten zijn, we hebben niks te verbergen. We hebben, denk ik, de mooiste sportrechten in Nederland met onder meer Formule 1, Premier League, Darts, en de Bundesliga. En als we dingen willen vertellen die leuk zijn, doen we dat graag. Maar dat moeten we ook doen met dingen die niet zo leuk zijn, zoals bijvoorbeeld een prijsverhoging die we afgelopen tijd hebben gecommuniceerd.”

Dus als er onverhoopt een shitstorm opsteekt, dan krijg jij de volle lading.

Lacht: “Ja.”

Hing er zoveel mist rondom Viaplay?

“Ik denk dat we het Nederlandse volk en de media niet goed voorzien hebben van veel communicatie. Dat wil ik echt beter doen. Ik zal daarin ook fouten gaan maken, dat weet ik nu al. Achteraf soms denken: had ik dat zo moeten zeggen? Maar ik communiceer liever iets te veel dan te weinig. Als ik communiceer, kan ik in ieder geval ons verhaal vertellen en kunnen mensen dat op hun manier interpreteren. Zeg ik niks, dan laat ik het ook over aan de rest van de wereld een verhaal te creëren. In de afgelopen twee jaar zijn bepaalde negatieve dingen een eigen leven gaan leiden, we hebben daar nooit echt op ingegrepen of die kritiek van repliek gediend.”

Wat is het imago van Viaplay? Je kent de voorgeschiedenis.

“De kwaliteit van de productie en programma’s is heel hoog, we hebben goede mensen. Daar ben ik trots op. Maar ik kan niet beoordelen hoe de massa ons imago vindt. We hebben heel veel abonnees, maar het aantal klachten dat wij bij onze klantenservice binnenkrijgen is miniem. Zeker die technisch van aard zijn: we zitten op een heel normaal, aanvaardbaar peil. Elke klacht is er eentje teveel, maar ieder bedrijf heeft wel eens problemen. Wij ook.”

Het volledige vragenvuur, inclusief antwoorden op de toekomst van de Formule 1-rechten, is te lezen in de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine.